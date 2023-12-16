В новом санкционном пакете ЕС нет "Росатома": эксперт объяснил, как это может быть связано с Венгрией

Отсутствие каких-либо ограничений в отношении "Росатома" в 12-м санкционном пакете Европейского Союза стало неприятным сюрпризом для многих экспертов.

Такое мнение в прямом эфире телеканала FREEДОМ высказал председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Эксперт предполагает, что санкции в "Росатом" не были заложены в пакет из-за позиции ряда стран, в частности Венгрии, имеющих контракты с ним.

"Наверное, это связано, прежде всего, с позицией тех стран, в частности Венгрии, которые продолжают иметь достаточно активные связи с "Росатомом". Давайте также не забывать о том, что "Росатом" и Российская Федерация пообещали достроить несколько блоков на атомной электростанции "Пакш" в Венгрии. Возможно, опять же сложно говорить, это повлияло на позицию Венгрии и, как следствие, на позицию Европейского Союза", — отметил он.

Бураковский добавил, что отсутствие “Росатома” не единственный компромисс в 12-м санкционном пакете. В частности, изначально предлагался запрет на продажу России старых списанных танкеров, которые используются для обхода ценового потолка на нефть. Однако от запрета отказались, заменив его механизмом информирования о подобных сделках, чтобы следить за танкерами в процессе перевозок.

“И таких деталей достаточно много. Я думаю, что это, наверное, все-таки был определенный компромисс, связанный с решением о начале переговоров между Украиной и Европейским Союзом по поводу вступления. И плюс, естественно, целый ряд проблем, с которыми сталкиваются страны Европейского Союза, и считают, что более жесткие санкции это определенная, если не угроза, то, во всяком случае, определенные экономические проблемы для них”, — констатировал Игорь Бураковский.

Напомним, лидеры стран ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России. Он может относиться к экспорту сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензированию программного обеспечения.

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