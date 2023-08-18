В Новороссийске в РФ пылает грузовой терминал: что там произошло

В России снова неспокойно. После ночной "бавовны" в Москве загорелся еще и грузовой терминал в Новороссийске. Что стало причиной возгорания – неизвестно.

В российском Новороссийске пылает грузовой терминал. Там якобы загорелись деревянные паллеты.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В грузовом терминале в Новороссийске вдруг загорелись деревянные паллеты. Площадь пожара – 1,3 тыс. кв. м. Ее пытаются ликвидировать российские спасатели.

В то же время, местные сообщают, что якобы слышали взрывы.

Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва сити", повредив одно из зданий. Российские власти традиционно обвинили в атаке Украину.

Читайте также: