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В Новороссийске в РФ пылает грузовой терминал: что там произошло

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1637
Время на прочтение
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В Новороссийске в РФ пылает грузовой терминал: что там произошло

В Новороссийске в РФ горит грузовой терминал/Скриншот с видео

В России снова неспокойно. После ночной "бавовны" в Москве загорелся еще и грузовой терминал в Новороссийске. Что стало причиной возгорания – неизвестно.

В российском Новороссийске пылает грузовой терминал. Там якобы загорелись деревянные паллеты.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В грузовом терминале в Новороссийске вдруг загорелись деревянные паллеты. Площадь пожара – 1,3 тыс. кв. м. Ее пытаются ликвидировать российские спасатели.

В то же время, местные сообщают, что якобы слышали взрывы.

Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва сити", повредив одно из зданий. Российские власти традиционно обвинили в атаке Украину.

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Дата публикации
Просмотры
1637
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