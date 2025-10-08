Пожар на «Заводе припоев» в Новосибирске 8 октября

Дополнено новыми материалами

В российском Новосибирске 8 октября вспыхнул пожар на «Заводе припоев», который работает на оборонную промышленность РФ. Очевидцы сняли на видео огонь и огромный столб черного дыма.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, горит склад возле ЗАО «Завод припоев». На этом заводе россияне производят электронику, микросхемы и ремонтируют электротехническое оборудование, в том числе и для нужд оборонно-промышленного комплекса РФ

Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают 70 спасателей, 23 единицы техники и отправили пожарный поезд.

По данным российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар на складе локализован на площади 2000 кв. м, в здании обвалилась крыша. По предварительным данным, пострадавших нет.

Дата публикации 14:58, 08.10.25

К слову, в ночь на 7 октября города Нижний Новгород и Дзержинск в России были атакованы дронами. Местные жители сообщили о по меньшей мере 15 взрывах. Из-за атаки в аэропорту вводились ограничения на полеты. Минобороны РФ заявило о сбитии 30 беспилотников над регионом.