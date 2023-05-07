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В Новосибирске обнаружили дрон с камерой возле завода, производящего запчасти для Су-24

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
610
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В Новосибирске обнаружили дрон с камерой возле завода, производящего запчасти для Су-24

В Новосибирске обнаружили дрон у завода, производящего Су-24. / Фото: Getty Images

На заводе производят элементы для бомбардировщиков Су-24 и беспилотников.

В Новосибирске РФ возле авиазавода, производящего запчасти для истребителей-бомбардировщиков Су-34, обнаружили беспилотник с видеокамерой.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Охрана Новосибирского авиационного завода им. Чкалова вечером 5 мая нашла дрон с камерой, который вел наблюдение за периметром военного объекта.

Посредством БПЛА велось наблюдение за въездом и выездом с территории Новосибирского авиационного завода. Дрон черного цвета имел дополнительную батарею и встроенную видеокамеру. Камера работала по принципу датчика движения. Беспилотный летательный аппарат направили на экспертизу. Пока установить, кто является его оператором, не удалось.

НАЗ им.Чкалова является новосибирским филиалом Объединенной авиастроительной компании. Завод производит запчасти для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и С-70 "Охотник" — тяжелого ударного беспилотного бомбардировщика шестого поколения.

Напомним, в Курской области якобы обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине".

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Дата публикации
Просмотры
610
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