В Новосибирске обнаружили дрон с камерой возле завода, производящего запчасти для Су-24

На заводе производят элементы для бомбардировщиков Су-24 и беспилотников.

В Новосибирске РФ возле авиазавода, производящего запчасти для истребителей-бомбардировщиков Су-34, обнаружили беспилотник с видеокамерой.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Охрана Новосибирского авиационного завода им. Чкалова вечером 5 мая нашла дрон с камерой, который вел наблюдение за периметром военного объекта.

Посредством БПЛА велось наблюдение за въездом и выездом с территории Новосибирского авиационного завода. Дрон черного цвета имел дополнительную батарею и встроенную видеокамеру. Камера работала по принципу датчика движения. Беспилотный летательный аппарат направили на экспертизу. Пока установить, кто является его оператором, не удалось.

НАЗ им.Чкалова является новосибирским филиалом Объединенной авиастроительной компании. Завод производит запчасти для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и С-70 "Охотник" — тяжелого ударного беспилотного бомбардировщика шестого поколения.

Напомним, в Курской области якобы обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине".

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