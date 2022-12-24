В Новосибирске пьяные мобилизованные чуть не разнесли магазин и угрожали продавцу (видео)

Мобилизированные солдаты упрекали продавца в том, что тот не пошел на войну против Украины.

В российском Новосибирске двое пьяных мобилизованных мужчин устроили дебош и ссору в салоне оптики. Оккупанты также набросились на работника магазина, предъявив, что тот не воюет, а за него пошли воевать они.

Об инциденте сообщили владельцы салона, пишет InformNapalm.

Как рассказали владельцы, сначала пьяные солдаты попросили принести им пакет, а затем – сложить в него алкоголь. Однако один из оккупантов уселся на детский стул и сломал его, а также задел стойку для очков.

"Мы попросили их оплатить – они послали нас подальше и начали наезжать", – сообщили они.

Один из мобилизованных упрекнул работника в том, что тот "девочка", потому что не пошел на войну против Украины.

"Ты девочка! А знаешь, почему ты девочка? Потому что ты, нуй, с*ка, никуда не ушел! А мы пошли, бл**ь, воевать, с*ка, за тебя!" – заявил солдат.

Другой оккупант, держа бутылку водки в правой руке, пригрозил: "Я тебе сейчас голову разобью".

Сотрудники салона закрыли оккупантов в магазине до приезда полиции.

Пьяные мобилизованные напали на сотрудника салона оптики в Новосибирске. И разбили детский стульчик



(осторожно, много мата) https://t.co/MvlaboUVQX pic.twitter.com/isUiEvx0p5 — Тайга.инфо (@taygainfo) December 24, 2022

Напомним, в России мобилизовали мужчину, который задыхается во сне по болезни.

Читайте также: