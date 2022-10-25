В Новосибирске умер уже третий мобилизованный: на этот раз – после употребления алкоголя

Российские чиновники сообщили, что "ведется следствие", однако не указали, по какой статье.

В российском Новосибирске умер уже третий мобилизованный. Мужчина прибыл из Тувы и умер после употребления алкоголя.

Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на республиканское правительство.

"Предварительно речь идет о событии со смертельным исходом в результате употребления спиртных напитков", — утверждают власти.

Место смерти не указано, но по данным издания, мобилизованных из разных регионов Сибири свозят в лагерь на территории Новосибирского высшего военного командного училища в Академгородке.

Чиновники сообщили, что "ведется следствие", однако не указали, по какой статье.

Издание напомнило о предыдущих двух смертях мобилизованных. Так, в начале октября возле Новосибирского высшего военного командного училища был найден труп мобилизованного из Новосибирской области. Дело расследовали по статье об убийстве.

Еще раньше на территории НВВКУ погиб 35-летний мобилизованный из Братска Александр Колтун. На похоронах его родственники заметили на теле следы побоев. В то же время по официальной версии, мужчина умер от сердечного приступа после употребления алкоголя.

Мобилизация в России

По данным украинской разведки по состоянию на 24 октября, в России призвали по меньшей мере 200 тыс. человек с начала "частичной" мобилизации. Она продолжается до сих пор, но пропагандистам приказали не распространять эту информацию.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в российской армии очень не хватает офицеров и сержантов инструкторско-преподавательского состава, которые должны обучать новомобилизованных. Большинство из них погибли в войне против Украины.

По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, ежесуточно Россия теряет до 600 своих военных убитыми и ранеными. Однако потери среди мобилизованных еще недостаточны, чтобы это почувствовали граждане РФ.

Уже 220 тысяч "могилизированных" – как состоялся первый этап мобилизации в РФ

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