В Новой Каледонии продолжается референдум о независимости от Франции: коренное население призывает к бойкоту

В Новой Каледонии продолжается референдум о независимости от Франции: коренное население призывает к бойкоту

В преддверии выборов в Новую Каледонию прибыли 2000 французских военных с бронетехникой и военной техникой.

Жители тихоокеанской французской территории Новой Каледонии голосуют на третьем и последнем референдуме о независимости от Франции. В то же время на островах раздаются призывы скачивать голосование из-за пандемии COVID-19.

Об этом информирует The Guardian.

Отмечается, что голосование проходит на фоне все более напряженных отношений между Парижем и его региональными союзниками.

Франция рассматривает себя как главного индо-тихоокеанского игрока благодаря заморским территориям, таким как Новая Каледония. В то же время в финансировании движений о независисмости обвиняют Китай, который якобы заинтересованный в независимости островов.

Социалистический фронт освобождения канаков (коренные жители Меланезии — Ред.) призвал граждан не участвовать в голосовании, утверждая, что COVID-19 сделал невозможным агитацию за независимость и пропорциональность голосования.

В преддверии выборов в Новую Каледонию прибыли 2000 французских военных с бронетехникой и военной техникой. В день выборов запрещена продажа алкоголя, а также розничная продажа горючего и транспортировки оружия, например оружия, традиционного для охоты, и мачете для рубки дров и кокосов.

Это уже третий референдум о независимости Новой Каледонии от Франции. В 2018 году 43% проголосовали за независимость и эта цифра выросла до 47% во время второго голосования в 2020 году.

Напомним, что Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО.

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