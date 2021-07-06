В Новой Зеландии наказали фермера, который устроил овцам голодомор

Чтобы облегчить страдания животных от недоедания и болезней, на ферме пришлось усыпить 226 овец.

Новозеландский фермер, который плохо ухаживал за своими овцами, был приговорен к 9 месяцам домашнего ареста. Как сообщает ВВС, такой приговор нерадивому хозяину суд вынес в понедельник, 5 июля.

Фермера Бевана Скотта Тейта привлекли к ответственности в соответствии с законом о защите животных. Его ферма попала в поле зрения властей еще два года назад, когда инспекторы обнаружили там нескольких мертвых овец. Другие животные выглядели голодными, были нестриженых минимум год, а некоторые имели инфекции из-за укусов.

Следующая инспекция фермы Тейта обнаружила, что ситуация еще больше ухудшилась. В результате 226 овец пришлось евтанизировать, а остальных — продать или вывезти в другие хозяйства.

В понедельник, 5 июля, фермера приговорили к девяти месяцам домашнего ареста и 150 часам общественных работ. Также ему было запрещено содержать животных на ферме в течение четырех лет.

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Такой вид преступлений в Новой Зеландии достаточно редкий, ведь животноводство является важной отраслью экономики. На местных фермах разводят около 26 миллионов овец.

Напомним, что ранее в Новой Зеландии человек поймал морского окуня, весом более 80 кг. Чтобы извлечь из воды улов, рыбалке понадобилось около 30 минут.

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