В Новой Зеландии вспыхнул пожар в хостеле: под завалами 6 тел, 11 – все еще ищут спасатели

Часть здания обрушилась – полиция и пожарные пока не имеют к нему полного доступа.

В столице Новой Зеландии Веллингтоне, в ночь на 16 мая, произошел масштабный пожар в хостеле. По последним данным известно о 6 погибших, 11 человек – пропавшие без вести.

Об этом пишет The Guardian.

Хостел Loafers Lodge на юге Веллингтона загорелся сразу после полуночи во вторник. К рассвету верхние этажи здания были полностью обуглены.

Премьер-министр Крис Гипкинс, посетивший место происшествия во вторник утром, заявил, что по меньшей мере шесть человек погибли, и это количество может возрасти.

"Я понимаю, что раньше было подтверждено шесть (погибших – ред.), и, похоже, их, вероятно, будет больше", – сказал он.

Пожар является одним из самых смертоносных в Новой Зеландии за последние 50 лет.

Один из жителей хостела сообщил, что до этого в здании часто срабатывала пожарная сигнализация, которую все игнорировали.

Из-за того, что крыша здания обрушилась, а ее конструкции очень нестабильны, власти предупредили, что понадобится некоторое время, чтобы достать и идентифицировать все тела, а родственникам придется долго и тяжело ждать новостей.

В хостеле Loafers Lodge были простые недорогие номера с общими гостиными, кухнями и прачечными для людей всех возрастов. Там проживали люди за счет программы помощи правительства, а также работавшие в соседней больнице медработники.

Мари Мерфи, менеджер хостела, также подтвердила, что в здании проживали разные люди.

"У нас были врачи, медсестры, безработные. Всякие люди. Настоящее разнообразие людей… Есть много людей, которые работают полный рабочий день. Многие были там дольше меня", — сказала Мерфи.

Один из жителей хостела рассказал, что открыл дверь комнаты и увидел задымленный коридор. Мужчина выпригнул из окна.

"Это было просто страшно, это было действительно страшно, но я знал, что должен выпрыгнуть из окна или просто сгореть в здании", — сказал он.

Напомним, в Австрии разразился скандал из-за речи Адольфа Гитлера в поезде.

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