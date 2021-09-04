В Новой Зеландии зафиксировали первую за полгода смерть от COVID-19, умершей женщине было 90 лет

В Новой Зеландии зафиксировали первую за полгода смерть от COVID-19, умершей женщине было 90 лет

В течение последних суток в стране зарегистрировали 20 новых случаев заболевания, все в Окленде.

В Новой Зеландии в субботу, 4 сентября, сообщили о первой смерти в результате пандемии коронавируса в течение более шести месяцев. По информации местных органов здравоохранения, умершей женщине было 90 лет и она имела проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает AP.

Между тем Новая Зеландия остается под действием карантина, пытаясь ликвидировать вспышку штамма "Дельта", который начался в стране в прошлом месяце. Число новых случаев COVID-19 стабильно снижается с момента пика, который превышал 80 больных ежедневно.

Напомним:

По состоянию на 4 сентября в Новой Зеландии зарегистрировано только 3 748 случаев коронавируса и 27 смертей от него.

случаев коронавируса и смертей от него. Хотя Новой Зеландии удалось побороть пандемию COVID-19 внутри страны, вакцинация здесь разворачивается медленными темпами. Так, лишь около 20% граждан государства полностью вакцинированными, а 33% людей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Так, лишь около 20% граждан государства полностью вакцинированными, а 33% людей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Кроме того Новая Зеландия будет оставаться закрытой для иностранцев минимум до конца 2021 года.

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