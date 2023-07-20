В Новой Зеландии застрелили трех человек за считанные часы до старта женского ЧМ-2023

Человек, вооруженный ружьем, открыл огонь на строительной площадке в центре Окленда в Новой Зеландии. Это произошло за несколько часов до церемонии открытия Чемпионата мира по футболу среди женщин

Об этом пишет CNN.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что три человека погибли, включая стрелка. По словам комиссара полиции Новой Зеландии Эндрю Костера, один офицер погиб, когда пытался обезвредить нападающего. Четверо гражданских получили ранения.

Мужчина работал на стройплощадке, где начал стрелять, поэтому считают, что инцидент связан с его работой. По словам правоохранителей, у нападающего не было лицензии на огнестрельное оружие.

Полиция Новой Зеландии заявила, что стрельба не представляет угрозы национальной безопасности, а официальные лица подтвердили, что церемония открытия Чемпионата мира по футболу среди женщин и первая игра состоятся по плану. Однако показ матча на большом экране в фан-зоне в центре Окленда был отменен.

Напомним, в США произошла массовая стрельба на "квартальной вечеринке", на которую пришли сотни людей на празднование "Бруклинского дня". Полиция города сообщила о двух погибших и еще около 28 раненых.

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