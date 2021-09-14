В Новой Зеландии женщина не знала о своей беременности и родила сына на полу

В Новой Зеландии женщина не знала о своей беременности и родила сына на полу

Женщину начали мучить спазмы и боль.

41-летняя Карла Акухата из Новой Зеландии не знала, что она находилась в положении и неожиданно родила ребенка на полу.

Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Акухата почувствовала сильную боль и спазмы в животе. Женщина решила принять душ, а потом отдохнуть.

Однако, когда она вышла из душа, и пошла в комнату, боль только усилилась. Тогда она встала на колени и начала инстинктивно тужиться.

К своему удивлению она нащупала голову ребенка. Через 15 минут женщина родила мальчика.

Напомним, в Великобритании 11-летняя девочка родила здорового ребенка и стала самой молодой матерью страны.

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