В Новой Зеландии женщина не знала о своей беременности и родила сына на полу

Женщину начали мучить спазмы и боль.
41-летняя Карла Акухата из Новой Зеландии не знала, что она находилась в положении и неожиданно родила ребенка на полу.
Об этом сообщает The New Zealand Herald.
Акухата почувствовала сильную боль и спазмы в животе. Женщина решила принять душ, а потом отдохнуть.
Однако, когда она вышла из душа, и пошла в комнату, боль только усилилась. Тогда она встала на колени и начала инстинктивно тужиться.
К своему удивлению она нащупала голову ребенка. Через 15 минут женщина родила мальчика.
Напомним, в Великобритании 11-летняя девочка родила здорового ребенка и стала самой молодой матерью страны.