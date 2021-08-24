Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
В Нью-Йорке хозяин поужинал в ресторане со своей собакой и растрогал соцсети: видео

В Нью-Йорке хозяин поужинал в ресторане со своей собакой и растрогал соцсети: видео

В Нью-Йорке хозяин поужинал в ресторане со своей собакой и растрогал соцсети: видео

скрнишот с видео/gemmsauce, ТикТок

Хвостань был спокойным и внимательным компаньоном.

Житель Нью-Йорка (США) на летней террасе поужинал со своей собакой породы стафорд. Случай произошел в ресторане на Манхэттене.

Это так тронуло девушку, которая стала случайным свидетелем такого момента, что она сняла его на видео и обнародовала в соцсети ТикТок.

На ролике видно. Как четверолапый спокойно сидел на стульчике за двухместным столиком и вежливо наблюдал за хозяином. Когда хозяин поел и ему принесли бокал вина, собачка получил миску с водой. Видео, как хозяин ужинает со своим любимцем уже стало вирусным и собрало в соцсетях несколько миллионов просмотров.

Видео: gemmsauce

@gemmsauce

the purest friendship i ever witnessed ## nyc ## dog ## bestfriend ## SyncYourMiO

♬ Married Life (From "Up") — Sergy el Som

Напомним, Сеть облетели фото зеленого пса, который искупался в Днепре.

Следующая публикация