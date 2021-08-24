В Нью-Йорке хозяин поужинал в ресторане со своей собакой и растрогал соцсети: видео

Хвостань был спокойным и внимательным компаньоном.
Житель Нью-Йорка (США) на летней террасе поужинал со своей собакой породы стафорд. Случай произошел в ресторане на Манхэттене.
Это так тронуло девушку, которая стала случайным свидетелем такого момента, что она сняла его на видео и обнародовала в соцсети ТикТок.
На ролике видно. Как четверолапый спокойно сидел на стульчике за двухместным столиком и вежливо наблюдал за хозяином. Когда хозяин поел и ему принесли бокал вина, собачка получил миску с водой. Видео, как хозяин ужинает со своим любимцем уже стало вирусным и собрало в соцсетях несколько миллионов просмотров.
Видео: gemmsauce
@gemmsauce
the purest friendship i ever witnessed ## nyc ## dog ## bestfriend ## SyncYourMiO♬ Married Life (From "Up") — Sergy el Som
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