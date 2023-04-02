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В Нью-Йорке молния ударила во Всемирный торговый центр: момент попал на видео

В Нью-Йорке молния ударила во Всемирный торговый центр: момент попал на видео

Фото: pixabay.com

Удар молнии на видео поймали случайно.

Во время шторма, накрывшего северо-восток США, во Всемирный торговый центр One в Нью-Йорке попала молния.

В соцсетях распространяют кадры попадания молнии.

По данным портового управления Нью-Йорка, из-за высоты башни всегда есть высокая вероятность, что в нее ударит молния, но она была построена с самой современной системой защиты, которая обеспечивает безопасность не только здания, но и окружающей территории. Здание блокирует электрический ток и направляет его прямо в фундамент, предотвращая прохождение электричества внутри.

Стоит отметить, что молнии часто попадают во Всемирный торговый центр. По данным Accuweather, на протяжении 2015-2020 годов в это здание попадали 189 раз. Это делает ее второй по количеству пораженных в США после Уиллис-Тауэра в Чикаго, в который за тот же период молния ударяла 250 раз.

Напомним, во время шторма в Нью-Йорке молния ударила в статую Свободы.

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