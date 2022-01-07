В Нью-Йорке мужчина погиб, когда пытался перепрыгнуть через турникет в метро (фото)

В Нью-Йорке мужчина погиб, когда пытался перепрыгнуть через турникет в метро (фото)

Билета на проезд у гражданина не было.

В метро Нью-Йорка погиб мужчина, который пытался перепрыгнуть турникет в метро. Он упал и сломал шею.

Об этом пишет издание Daily News.

Как стало известно, 28-летний Кристофер Де Ла Крус получил смертельную травму в результате несчастного случая. Он приподнялся на руках у заграждения и перевалился через него. Не удержавшись, он упал на шею. Его тело нашли 06:45 по местному времени на станции метро Форест-Хилс — 71-я авеню.

Инцидент произошел, когда мужчина добирался на работу. По словам отца погибшего, у него остался четырехлетний ребенок.

“Он был хорошим парнем, хорошим отцом. Что я могу сказать? Он совершил ошибку”, — сказал отец Кристофера.

Напомним, что в США умер кинорежиссер "Нового Голливуда" Питер Богданович.

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