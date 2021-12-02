В Нью-Йорке не будут вводить обязательное ношение масок: власти назвали причину

В Нью-Йорке не будут вводить обязательное ношение масок: власти назвали причину

Сейчас хотя бы одна прививка есть у почти 89% взрослого населения Нью-Йорка.

Мэрия Нью-Йорка не хочет вводить обязательное ношение масок или объявлять локдауны, чтобы не отвлекать людей от главного – необходимости вакцинироваться.

Об этом заявил мэр Билл де Блазио, пишет Укринформ.

Такое требование может отвлечь внимание от главной цели города: вакцинировать как можно большее количество людей.

"То, что нам необходимо сделать в срочном порядке — это вакцинировать людей", — сказал он, отметив, что не следует смешивать все важные вещи в одну кучу.

По словам доктора Джея Вармы, который был советником мэра во время карантина в городе, может пройти несколько месяцев, пока "Омикрон", как и в свое время "Дельта", распространится в Нью-Йорке, что позволит городу побуждать как можно больше жителей к вакцинации. и получение третьей дозы.

Хотя одна прививка почти 89% взрослого населения Нью-Йорка, что на 6% — больше, чем в среднем по стране. За последние месяцы городские власти добились повышения уровня вакцинации на средства требования по обязательной прививке для муниципальных служащих и введению ограничений для невакцинированных лиц.

А третью бустерную дозу вакцины получили уже около 20% жителей города.

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