В Нью-Йорке от жары скончалась годовалая девочка, которую бабушка заперла в авто

Годовалая девочка в Нью-Йорке умерла после того, как бабушка оставила ее на заднем сиденье автомобиля на восемь часов, пока она ходила на работу.

Об этом пишет CNN.

54-летняя женщина забыла отвезти 14-месячного ребенка в детский сад по дороге на работу 31 июля, говорится в пресс-релизе Департамента полиции.

"Приблизительно через восемь часов женщина пошла забирать ребенка из детского сада, расположенного на Редвуд Лэйн в Смиттауне, когда поняла, что оставила ребенка в машине", — сообщили в полиции.

Ребенок был доставлен в больницу, где констатировали смерть.

По факту смерти ведется расследование, и полиция не сообщила, будут ли предъявлены обвинения по этому делу.

По данным NoHeatStroke.org, веб-сайта преподавателя Государственного университета Сан-Хосе, отслеживающего случаи смерти в раскаленных автомобилях, это уже 15-й ребенок, погибший в этом году в раскаленном авто.

31 июля в Смиттауне, расположенном на северном побережье Лонг-Айленда, максимальная температура воздуха составила 28 градусов.

По данным Национального управления безопасности дорожного транспорта, температура внутри автомобиля может подняться на 4 градуса всего за 10 минут и часто этого достаточно, чтобы вызвать гипертермию. В течение часа температура в автомобиле может подняться на более чем 4 градуса, даже если температура воздуха низкая.

Температура тела ребенка повышается в три-пять раз быстрее, чем у взрослого человека, и ребенок может умереть, когда температура его тела достигнет 41 градуса, сообщает управление безопасности.

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