В Нью-Йорке откроют музей, посвященный истории ЛГБТ

На строительные работы городские власти выделили 35 млн долларов.

Архитектурное бюро Роберта Стерна (RAMSA) получило разрешение на расширение здания Исторического общества Нью-Йорка, чтобы в нем мог разместиться Американский музей ЛГБТ. Он будет находиться в новой части здания на четвертом этаже и будет включать две галереи с выходом в сад на крышу, а также помещения для офиса и склада.

Как сообщает Dezeen, учреждение будет рассказывать историю зарождения и развития ЛГБТ-движения в Нью-Йорке.

По словам председателя правления Американского музея ЛГБТК + Ричарда Бернса, в течение десятилетий местные активисты обсуждали необходимость создания подобной структуры для документирования истории движения.

"Внезапно мы достигли переломного момента, когда все больше и больше людей стали говорить:" Нам лучше начать записывать эту историю, интегрировать ее, прежде чем мы ее потеряем", — рассказал Бернс.

Пока здание Исторического общества Нью-Йорка будут перестраивать, команда Американского музея ЛГБТК + планирует проводить мероприятия в основном помещении. Департамент по делам культуры Нью-Йорка и городской совет выделили Историческом обществу 35 млн долларов на строительные работы. Реконструкцию планируется завершить до 2024 года.

Напомним, в Грузии во время протестов из-за смерти избитого гомофобами оператора задержали 12 человек. Митингующие бросали в сторону офиса правящей партии палки и красную краску.

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