В Нью-Йорке полиция остановила президента Южной Кореи: что произошло
Президента Южной Кореи Ли Чже Мьона остановили ради проезда Трампа.
Президент Южной Кореи Ли Чже Мен и его делегация столкнулись с неожиданной задержкой в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом стало известно из опубликованного видео.
Инцидент произошел на Манхэттене у штаб-квартиры ООН. После того, как Ли Чже Мён покинул здание, его движение было заблокировано полицией, которая перекрыла улицу для обеспечения проезда кортежа Дональда Трампа.
Из-за этих ограничений, введенных для колонны Трампа, южнокорейскому лидеру пришлось ждать тротуара вместе со своей охраной и командой. Сообщается, что попытки сотрудников службы безопасности Ли Чже Мена договориться с полицейскими о снятии ограничений были безуспешными.
После того, как автоколонна Дональда Трампа проехала, президент Ли Чже Мен и его делегация пешком отправились к своим автомобилям.
Напомним, 23 сентября, когда в Нью-Йорке собрались мировые лидеры на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, он стал днем неожиданных инцидентов. Американская полиция «отличилась», остановив кортежи высоких гостей, чтобы предоставить безусловный приоритет в движении президенту США Дональду Трампу.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США на заседание ООН. Однако его кортеж остановила полиция, потому что дорогу перекрыли для проезда американского лидера Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп заявил о саботаже во время его выступления в ООН. В частности, речь идет о сломанном эскалаторе, неисправном телесуфлере и выключенном звуке в зале.