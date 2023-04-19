В Нью-Йорке посреди дня рухнул многоуровневый паркинг, есть жертва (фото, видео)

Один человек погиб и пять ранены в результате обвала паркинга.

Во вторник, 18 апреля, в нижнем Манхэттене ( Нью-Йорк, США) обрушился многоуровневый паркинг – один человек погиб еще пятеро ранены.

Об этом сообщил начальник отдела пожарной безопасности Нью-Йорка Джон Эспозито, пишет СNN.

This parking garage collapsed in lower Manhattan killing one person and injuring five others pic.twitter.com/OffxqiPufh — Daily Loud (@DailyLoud) April 19, 2023

Гараж представлял собой четырехэтажное здание, которое "сплющилось вплоть до пола подвала". Чиновники считают это структурным коллапсом. На месте работают спасатели, привлекая роботизированную собаку и дроны.

FDNY используется с помощью robotic dalmatian dog, щоб похвастаться неустойчивой скапливающейся стоянки в Manhattan pic.twitter.com/UumVseyGuX — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) 18 апреля 2023

Зак Пауэрс, первокурсник Университета Пейса, рассказал, что он днем находился в своем общежитии, когда услышал громкий удар, а затем сильный грохот.

"Это продолжалось 10 секунд, что было сюрреалистично. Потом я вижу дым, летящий к нашему окну, поэтому я подхожу к окну и вижу, как машины падают в яму посреди гаража", — рассказал он.

Фото: скриншот с видео

Четверо пострадавших были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Один человек не нуждался в медицинской помощи.

По крайней мере, один рабочий в здании оказался в ловушке на одном из верхних этажей гаража, он не смог эвакуироваться на нижний этаж. Чрезвычайники смогли спасти его, переместив через крышу в соседнее здание.

Напомним, в Нью-Йорке мужчина застрелил девушку, ошибочно въехавшую на подъездную дорожку его дома.

Читайте также: