В Нью-Йорке построили дом на более 200 квартир из унитазов и мусора.

В Нью-Йорке построили дом на более 200 квартир из унитазов и мусора.

Переработанный кирпич стоит 14 долларов в отличие от 8 долларов за обычный.

В Нью-Йорке появился дом из переработанного мусора. Здание построено из специального кирпича, скоторый содержит 60% отходов, в том числе керамических унитазов, черепицы и стали.

Об этом сообщает fastcompany.com.

На Манхэттене в Нью-Йорке построили жилой дом из переработанного строительного мусора и промышленных отходов. Архитекторы использовали кирпич из отходов на первых семи этажах фасада здания и в вестибюле.

Photo: Alexander Stein

В новом здании 219 квартир.

В компании отметили, что сейчас переработанный кирпич стоит 14 долларов в отличие от 8 долларов за обычный. Впрочем, специалисты ожидают, что в будущем ее цена снизится, поскольку переработка материалов станет дешевле.

Напомним, что в Киеве до сих пор не утилизированы почти четыре гектара земли бывшего завода "Радикал". Это примерно 200 тысяч тонн химических веществ, лежащих там с начала столетия. Убрать их должна Киевская мэрия, впрочем, до сих пор этого не сделали. Следовательно — силовики сегодня посетили заместителя мэра — Петра Пантелеева и за бездействие — вручили ему подозрение.

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