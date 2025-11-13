В Нью-Йорке продают дом, где жил Трамп: как выглядит жилище (фото)

Дом Трампа в Нью-Йорке, в котором он вырос / © Bild Russian в Telegram

В нью-йоркском районе Квинс выставили на продажу дом, в котором президент США Дональд Трамп провел первые годы своей жизни. Недвижимость, построенная его отцом Фредом Трампом в 1940 году в районе Jamaica Estates, теперь оценивается в 2,3 миллиона долларов.

Об этом пишет BILD.

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года и проживал в этом доме до четырехлетнего возраста. Дом неоднократно менял владельцев. Перед выборами 2016 года инвестор Майкл Дэвис приобрел его за 1,39 миллиона долларов. А уже через год перепродал за 2,14 миллиона долларов покупательнице из Китая.

После нескольких лет простоя и даже запустения (по словам соседей, некоторое время на участке проживало до 30 уличных кошек), недвижимость приобрела девелопер Томми Лин.

Лин провел полную реставрацию здания площадью 232 квадратных метра. Он сохранил часть оригинальных элементов, помнящих детство Трампа. В частности, фасад и старинную печь. Он добавил при этом современную технику и другие комфортабельные условия проживания.

Дом детства Трампа продают в Нью-Йорке/ / © Bild Russian в Telegram

Теперь обновленный исторический объект снова ищет нового владельца. Текущая цена составляет 2,3 миллиона долларов США или примерно 1,98 миллиона евро.

Дом детства Трампа продают в Нью-Йорке/ / © Bild Russian в Telegram

Дом детства Трампа продают в Нью-Йорке / © Bild Russian в Telegram

