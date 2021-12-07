В Нью-Йорке в салоне красоты обрушился пол, есть пострадавшие: фото

В Нью-Йорке в салоне красоты обрушился пол, есть пострадавшие: фото

Пол заведения, расположенного на первом этаже столетнего здания, провалился в подвал.

В США в результате обрушения пола в одном из салонов красоты Нью-Йорка пострадали три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Бронкс в воскресенье, 5 декабря, около 17:45 по местному времени, когда пол заведения New Klaman Hair Braiding, расположенного на первом этаже здания, провалился в подвал.

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За несколько минут до инцидента посетители услышали "странные звуки" и заметили, что "пол движется". Испугавшись, большинство из них успело выбежать из салона.

Известно, что двоих взрослых госпитализировали в больницу Святого Варнавы, а ребенка доставили в медцентр Монтефиоре. По данным издания, все пострадавшие получили лёгкие травмы.

По словам спикера нью-йоркского Департамента строительства Эндрю Руданского, обрушение произошло из-за того, что "владелец не ухаживал за полом в парикмахерской".

Ситуацию взяли под контроль в течение двух часов. Эксперты, обследовавшие место происшествия, уверяют, что остальное здание является "структурно стабильным". Между тем владельцу недвижимости объявили о нарушении из-за "неспособности удерживать здание".

"Мы также приказали ему нанять профессионального инженера для составления инженерного отчета здания для нашей проверки и составления планов по ремонту", — отметил Руданский.

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