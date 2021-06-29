В Нью-Йорке во время перепалки на Таймс-сквер продавец выстрелил в юношу: полиция усиливает присутствие

В Нью-Йорке во время перепалки на Таймс-сквер продавец выстрелил в юношу: полиция усиливает присутствие

Пуля попала в спину 21-летнего морского пехотинца. За информацию о стрелке предлагают $3,5 тыс.

В Нью-Йорке усиливают присутствие полиции на площади Таймс-сквер после стрельбы, в результате которой пострадал 21-летний юноша.

Об этом сообщает WABC.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 27 июня, когда между группой из пяти или шести продавцов компакт-дисков начался спор и один из участников конфликта выстрелил из оружия.

Пуля случайно попала в спину 21-летнего морского пехотинца Сэмюэля Пулена, который вместе с семьей прогуливался неподалеку. Юношу госпитализировали в больницу Бельвью. По предварительным данным, угрозы его жизни нет.

Виновник инцидента скрылся, его разыскивают. Правоохранители обнародовали видеозапись с предполагаемым нападающим. За информацию о нем предлагают до 3,5 тыс. долларов вознаграждения.

WANTED for an Assault: On Sunday June 27, 2021 at approx. 5:15 PM, in the vicinity of West 47st. and 7th Ave. @NYPDMTS a unknown individual shot a 21 year old innocent bystander causing serious injury Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $ 3500 pic.twitter.com/j199kR3iYj — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 28, 2021

Мэр города Билл Де Блазио в понедельник, 28 июня, заявил, что на Таймс-сквер направят еще 50 сотрудников полиции Нью-Йорка.

"Это просто недопустимое положение вещей, — высказался глава Нью-Йорка. — Это место, которое очень дорого и важно для Нью-Йорка. Оно должно быть безопасным, поэтому мы добавляем дополнительных офицеров".

"У нас не может быть реального экономического восстановления после COVID-19, если наши деловые и туристические центры будут восприниматься как опасные", — добавил президент района Бруклин Эрик Адамс.

В мае в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три человека, в том числе четырехлетняя девочка.

Огонь открыли во время драки между несколькими мужчинами, один из которых достал пистолет. Пули случайно попали в двух женщин, а также в ребенка.

Новости мира: из-за массовой стрельбы в США власть хочет усложнить доступ граждан к оружию

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку