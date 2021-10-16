В ОАЭ неизвестные украли из банка 35 млн долларов, подделав голос директора

Это уже второй известный случай шахраийства, в котором использовали инструменты для формирования голоса для совершения кражи.

В ОАЭ произошла кража денег из банка с использованием новой технологии киберпреступниками. Они клонировали голос директора одной из компаний и украли 35 млн долларов.

Также читайте Кабмин принял стратегию развития "Ощадбанка": количество отделений сократят

Об этом сообщает Forbes.

Менеджеру банка в Объединенных Арабских Эмиратах позвонил человек, голос которого он узнал, — директор компании, с которой он общался раньше. Директор рассказал, что ему понадобятся услуги банка, чтобы санкционировать некоторые переводы на сумму 35 млн долларов.

На почту банка поступили соответствующие письма от указанной компании, поэтому руководитель банка, считая, что все выглядит законно, начал осуществлять переводы.

Оказалось, что мошенники использовали технологию "глубокого голоса", чтобы клонировать голос директора компании.

В полиции ОАЭ считают, что это была сложная схема, в которой принимали участие не менее 17 человек, которые присылали похищенные деньги на банковские счета по всему миру.

Это уже второй известный случай мошенничества, в котором использовали инструменты для формирования голоса для совершения кражи, но он стал гораздо более успешными, чем первый, в котором мошенники использовали эту технологию, чтобы выдавать себя за исполнительного директора британской энергетической компании при попытке украсть $ 240 тысяч в 2019 году, сообщает Wall Street Journal.

Напомним, что "ПриватБанк" вводит новые ограничения на денежные переводы. Отныне отправлять или получать на карточку можно не более 100 переводов в месяц.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку