В ОАЭ вспыхнул 36-этажный небоскреб: жуткий пожар зафиксировали на видео

Здание пылало от своего основания вплоть до самой крыши.

В ОАЭ в городе Аджман 27 июня загорелся масштабный пожар в 36-этажном небоскребе. Пока о пострадавших не сообщается.

Об этом сообщают агентства Fast News Network и Ematatalyoum.

Очевидцы пожара в небоскребе фиксировали его на видео. На выложенных в Сети кадрах видно, что огонь охватил огромную часть фасада здания: пылало от его основания вплоть до крыши. Также зафиксировано, как с многоэтажки сыплются небольшие охваченные огнем обломки.

На месте работали пожарные и медики. Поблизости была толпа людей, среди которых могли быть эвакуированные жители небоскреба.

Журналисты отметили, что небоскреб является жилым домом, однако о погибших или пострадавших официальные источники пока не информировали.

В ОАЭ загорелся небоскреб: сильный пожар сняли на видео

Напомним, в марте в Гонконге вспыхнул пожар на стройплощадке небоскреба в густонаселенном туристическом районе Цим Ша Цуй. Здание тушили целые сутки. Спасатели эвакуировали около 130 человек, однако были пострадавшие.

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