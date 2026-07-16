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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Великобритания разрабатывает новейшее баллистическое оружие для ВСУ в обход США: когда увидим

В рамках секретной программы Nightfall Лондон разрабатывает свою первую за 50 лет баллистическую ракету для усиления ВСУ и уменьшения оборонной зависимости Европы от США.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Флаги Украины и Великобритании

Флаги Украины и Великобритании / © rfi.fr

Великобритания впервые за полвека разрабатывает свои баллистические ракеты и планирует передать их Украине уже в 2027 году.

Об этом пишет Bloomberg.

Лондон уже заключил первые предварительные контракты с оборонными компаниями в рамках программы Nightfall. Это будет первая британская баллистическая ракета такого класса более полувека.

Чтобы ускорить работу, Минобороны страны даже упростило технические требования. Испытательные пуски планируют начать уже в течение года, а поставки по Украине — в конце 2027-го.

По данным издания, проект имеет две цели: усилить обороноспособность Украины и помочь Европе снизить зависимость от американского вооружения.

Отметим, 13 июля 10 европейских государств, среди которых и Украина, договорились создать коалицию, которая будет развивать систему защиты Европы от баллистических ракет.

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Дата публикации
Количество просмотров
150
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