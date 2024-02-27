В очереди на границе скончался еще один украинский водитель: что известно

В очереди на границе скончался украинский водитель. Коллеги в память о нем сигналят.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Стало известно, что на границе в Словакии 27 февраля скончался еще один украинский водитель. Ему было 35 лет. В память о нем водители включили фары аварийки и сигналили 30 секунд.

Напомним, в Польше на стоянке у пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель. Недалеко от этого КПП продолжается забастовка польских перевозчиков.

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