Взрыв в банке в Москве / © ASTRA

В четверг, 19 марта, в отделении банка на северо-востоке российской столицы Москвы прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пропагандистские медиа.

Инцидент произошел в отделении «Россельхозбанка», где подорвали банкомат.

Судя по кадрам с места событий, отделению был нанесен значительный ущерб: взрывная волна выбила окна и разрушила часть фасада.

Очевидцы заявляют, что видели человека, который выбежал из отделения незадолго до происшествия.

Вскоре полиция сообщила о задержании подозреваемого в подрыве банкомата.

Впоследствии стало известно, что банкомат взорвал гранатой 15-летний подросток, которого госпитализировали с ожогами головы и осколочными ранениями.

Традиционно российские силовики пытаются найти «украинский след» в любом инциденте. На этот раз московские правоохранители заявили, что действиями подростка якобы руководили «злоумышленники из Украины».

Напомним, на прошлой неделе российская столица Москва подверглась самой масштабной атаке дронов с начала этого года. Местные власти сообщают о почти сотне беспилотников, которые атаковали город в течение суток.