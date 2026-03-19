В одном из банков Москвы прогремел взрыв: что известно
В столице государства-агрессора подросток взорвал банкомат гранатой.
В четверг, 19 марта, в отделении банка на северо-востоке российской столицы Москвы прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пропагандистские медиа.
Инцидент произошел в отделении «Россельхозбанка», где подорвали банкомат.
Судя по кадрам с места событий, отделению был нанесен значительный ущерб: взрывная волна выбила окна и разрушила часть фасада.
Очевидцы заявляют, что видели человека, который выбежал из отделения незадолго до происшествия.
Вскоре полиция сообщила о задержании подозреваемого в подрыве банкомата.
Впоследствии стало известно, что банкомат взорвал гранатой 15-летний подросток, которого госпитализировали с ожогами головы и осколочными ранениями.
Традиционно российские силовики пытаются найти «украинский след» в любом инциденте. На этот раз московские правоохранители заявили, что действиями подростка якобы руководили «злоумышленники из Украины».
Напомним, на прошлой неделе российская столица Москва подверглась самой масштабной атаке дронов с начала этого года. Местные власти сообщают о почти сотне беспилотников, которые атаковали город в течение суток.