В одном из городов России на ТЭЦ раздался взрыв: что известно и фото

Взрыв на ТЭЦ в Оренбурге / © из соцсетей

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В российском Оренбурге утром, 13 апреля, на местной ТЭЦ прозвучали взрывы. Местные власти уже успели заявить, что «произошло замыкание».

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

Взрыв раздался ориентировочно в 5:00 по местному времени на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. После этого в части домов пропало электричество. На месте инцидента вспыхнул пожар.

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Пожар на ТЭЦ в РФ. Фото: российские пропагандисты

Российские пропагандисты успели заверить, что событие произошло из-за «короткого замыкания». Информации о потерпевших пока нет.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь .

Напомним, российская оккупационная армия с начала полномасштабной войны обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру. Целью окупантов является блекаут в Украине. Несмотря на договоренности об «энергетическом перемирии», российские оккупанты продолжают обстреливать эти объекты.