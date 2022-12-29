В аэропорту Москвы прогремел взрыв в самолете: пассажиров пришлось срочно эвакуировать (видео)

В московском аэропорту "Домодедово" произошел казус. Уже при рулении самолетом у одного из пассажиров якобы взорвался павербанк. Всех людей пришлось эвакуировать.

В Москве экипаж самолета Москва-Калининград эвакуировал пассажиров из-за возгорания на борту.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что в салоне самолета взорвался павербанк одного из пассажиров. Всех людей эвакуировали надувным трапом обратно в аэропорт Домодедово. Эвакуированных отвезли обратно в зону вылета и торжественно наградили бутылкой воды. Пострадавших нет.

Напомним, тысячи россиян застряли в аэропортах Москвы и других городов РФ из-за ограничения авиасообщения в некоторых регионах России.

Россияне пытаются подать массовые отмены и переносы полетов как результат "предновогоднего наплыва". Однако на самом деле ситуацию усложняет "неспокойная ситуация" на некоторых аэродромах РФ.

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