В московском аэропорту "Домодедово" произошел казус. Уже при рулении самолетом у одного из пассажиров якобы взорвался павербанк. Всех людей пришлось эвакуировать.
В Москве экипаж самолета Москва-Калининград эвакуировал пассажиров из-за возгорания на борту.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что в салоне самолета взорвался павербанк одного из пассажиров. Всех людей эвакуировали надувным трапом обратно в аэропорт Домодедово. Эвакуированных отвезли обратно в зону вылета и торжественно наградили бутылкой воды. Пострадавших нет.
Напомним, тысячи россиян застряли в аэропортах Москвы и других городов РФ из-за ограничения авиасообщения в некоторых регионах России.
Россияне пытаются подать массовые отмены и переносы полетов как результат "предновогоднего наплыва". Однако на самом деле ситуацию усложняет "неспокойная ситуация" на некоторых аэродромах РФ.
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