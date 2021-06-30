В одном из приютов Польши открыли "окно жизни" для котят и щенков

В одном из приютов Польши открыли "окно жизни" для котят и щенков

Проект финансируется из городского бюджета.

"Окно жизни" для котят и щенков открыли в одном из приютов для животных в Польше.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что это небольшая комната, где можно оставить новорожденных кошку или собаку без лишних вопросов и никаких последствий.

С апреля, с тех пор как действует "окно жизни", в приюте оставили около сотни собак и столько же кошек. Волонтеры, которые здесь работают, признаются: поражены этими масштабами.

"Окно жизни" для животных открыли при содействии власти города АлексаАндрув-Лодзинский. Проект финансируется из городского бюджета, кроме того, чиновники просят неравнодушных горожан тоже поддерживать приют.

Новости мира: в одном из приютов Польше открыли "окно жизни" для котят и щенков

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