В одном из районов Беларуси чиновники к чему-то готовятся и проверяют укрытие

В белорусском городе Лида власти прониклись вопросами гражданской обороны, поэтому решили провести проверку укрытия и пункта управления гражданской обороной.

Об этом сообщает проект "МотолькоHelp".

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В материале говорится, что Лидский райисполком объявил о проведении госзакупок по техобслуживанию укрытия и пункту управления гражданской обороной. Услуги по техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Лида, ул. Кочана, 15/1 и вспомогательного здания. Речь идет о сумме $11642. Примечательно, что эта закупка объявляется уже во второй раз, поскольку с первого раза найти подрядчика не удалось.

Согласно документам, во время работ планируется обслужить все коммуникации укрытия – водопровод, канализацию, тепловые сети, тепловые пункты, центральный тепловой пункт, горячее водоснабжение, отопление, электрооборудование, внутренние силовые и осветительные сети.

Также чиновники планируют проверить пункт управления гражданской обороной Лидского района, расположенный по адресу: г. Лида, ул. Кочана, 15. Известно, что эта закупка уже находится в статусе завершенной. На это потратили $2 328. Все работы финансируются из районного бюджета.

Напомним, Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну с Украиной. Он также напомнил о заявлениях западных политиков, что Минские соглашения были использованы в качестве возможности подготовить украинскую армию к войне.

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