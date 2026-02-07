В одном из регионов США платят до $3500 тем, кто проживет здесь более 9 месяцев

Доллары / © Pexels

Реклама

В американском штате Аляска все жители получают доплату от $1000 до $3500 только потому, что они живут в этой местности с суровым арктическим климатом.

Об этом рассказала украинка Екатерина Куликовская, которая с семьей живет в Фербенксе, что на Аляске.

По ее словам, дивиденды выплачивают всем — от новорожденных до стариков. Источник этих доходов — нефть, которую добывают в этом штате.

Реклама

«Каждый раз сумма разная: бывает $2000 на человека, бывало $3500, а бывало только $1000 в год», — рассказала украинка.

Для семьи из четырех человек такие доплаты являются существенным пополнением бюджета. Однако, учитывая, что средние выплаты составляют около $1500, это не такая уж и большая плата за жизнь в условиях, когда в некоторые периоды температура воздуха не бывает выше -30 градусов.

При этом, как заметила Куликовская, получать дивиденды могут только так называемые «резиденты Аляски» — те, что прожили здесь 9 месяцев и более, никогда не были судимыми, имеют гражданство США или хотя бы грин-карту.

«Программа U4U и все визы — не считаются. Поэтому, друзья, дивиденды не повод жить на Аляске», — подчеркнула украинка.

Реклама

Напомним, украинский блогер, которая после года жизни в Польше переехала в Азию, рассказала о собственном опыте проживания в странах региона и опровергла распространенные представления о быте, медицине и безопасности.