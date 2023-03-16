В одном из российских вузов студентам будут выдавать дипломы вместе с повестками в военкомат

В России студентам университета не будут выдавать диплом, пока те не подпишут повестку в военкомат.
Студентам Пензенского государственного университета РФ будут выдавать дипломы вместе с повестками в военкомат.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По словам военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова, повестки будут вручать, чтобы выпускники стали на учет по своей военной специальности.
А сами студенты не смогут получить диплом о высшем образовании, пока не подпишут повестку.
Следует отметить, что пока это коснется только выпускников Пензенского государственного университета, где учатся около 22 тысяч студентов.
Напомним, российские агрессоры планируют мобилизовать в свои вооруженные силы еще 500 человек из оккупированной Горловки в Донецкой области. Речь идет о людях, имеющих ограниченную или полную непригодность к военной службе.
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