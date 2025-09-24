В одном из сел полсотни женщин отравили своих мужей: жуткие подробности убийств (фото)

Женщины из Надьрева / © BBC

В декабре 1929 года в региональном суде города Сольнок, расположенного недалеко от Будапешта, начался резонансный судебный процесс. Дело слушали по событиям в селе Надьрев, где десятки женщин оказались под подозрением в умышленном отравлении своих мужей.

Об этом пишет издание BBC News Украина.

Тогдашние газеты сообщали, что почти полсотни женщин обвинили в применении мышьяка против мужчин в селе, которое расположено примерно в 130 километрах к югу от столицы Венгрии. По данным The New York Times, между 1911 и 1929 годами в Надьреве были убиты более полусотни мужчин, большинство из них имели семьи.

Обвиняемых женщин в прессе называли «создателями ангелов». Некоторых приговорили к смертной казни, другие получили длительные тюремные сроки, включая пожизненное заключение. Во время судебного процесса неоднократно упоминали одну из ключевых фигур — акушерку Жужанну Фазекаш, которая жила в селе и была причастна к приготовлению яда.

По оценкам историков, общее количество мужчин, которых могли убить женщины в этом регионе, достигало трехсот человек. Но что именно происходило в Надьреве и почему женщины шли на такие крайние шаги?

Жизнь и социальные условия в Надьреве

Надьрев — небольшое фермерское село, расположенное на берегу реки Тиса, в винодельческом регионе Куншази. Браки в этом районе часто заключались по расчету: молодых женщин отдавали за значительно старших мужчин. Такие договоренности включали контракты по земле, наследству и юридическим обязательствам, а развод был почти невозможен.

Начало отравлений пришлось на время, когда Надьрев еще находился под властью Австро-Венгерской империи. Поскольку в селе не было врачей или священников, Жужанна Фазекаш, благодаря знаниям в медицине и фармацевтике, выполняла не только функции акушерки, но фактически и врача.

«Благодаря ее знаниям люди ей доверяли и обращались к ней», — рассказывала Мария Гунья, которая в 2004 году поделилась воспоминаниями с BBC. Гунья была еще девочкой, когда полиция попросила ее отца, местного чиновника, помочь расследовать серию невыясненных смертей в деревне.

Акушерка жила в типичном одноэтажном доме с окнами на улицу. Женщины села часто обращались к ней со своими проблемами.

«Она слышала много историй о том, что происходит в семьях: мужчины били женщин, насиловали их, многие из них были неверны. Было много насилия», — вспоминала Гунья.

По ее словам, когда женщины жаловались на пьяных или агрессивных мужчин, Фазекаш предлагала «простые решения». Этим решением был мышьяк, который акушерка изготавливала, настаивая на воде липкую ленту для мух. Позже, как сообщала британская газета The Times, в ее саду нашли закопанные флаконы с ядом.

Первые смерти и арест

Женщины из Надьрева / © ВВС

Первые зафиксированные отравления произошли в 1911 году, в том же году, когда Фазекаш поселилась в селе. Это ознаменовало начало почти двадцатилетней серии смертей. По подсчетам, на местном кладбище было похоронено около 50 мужчин.

В конце концов власти заподозрили подозрительные обстоятельства и начали эксгумации. Из 50 обследованных тел у 46 обнаружили мышьяк, что подтвердило подозрения об отравлении.

19 июля 1919 года полиция пришла в дом Фазекаш, чтобы арестовать ее.

«Когда она увидела, как приближаются жандармы, она поняла, что это конец. Пока они добрались до дома, она уже была мертва — она выпила свой собственный яд», — вспоминала Гунья.

Судебный процесс и приговоры

В 1929 году перед судом в Сольноке предстали 26 женщин из Надьрева. Восемь из них получили смертные приговоры, остальные попали в тюремные камеры, семеро из них пожизненно. Мало кто признал вину, а истинные мотивы остались неизвестными.

Существуют разные версии причин: бедность, желание быстрой наживы, скука или желание свободы. В некоторых сообщениях отмечалось, что женщины заводили любовников среди русских военнопленных, которых привлекали к работе на фермах, пока мужчины воевали на фронтах Первой мировой войны. По возвращении мужчин женщины протестовали против ограничений и решались на крайние действия.

Последствия и наследие

За пределами Надьрева, в соседнем городе Тисакурт, обнаруживали отравленные тела, но никого не привлекли к ответственности. Общее количество жертв в этом регионе могло достигать 300 человек.

Годы стерли большинство воспоминаний о Надьреве, и его название больше не вызывает страха у мужчин из окрестных деревень. Однако, как иронично отмечает Гунья, после отравлений мужчины стали обращаться с женами значительно лучше.

