Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В одном из сел России не смогли мобилизовать ни одного мужчину: куда исчезли призывники

Дата публикации
Просмотры
2190
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В одном из сел России не смогли мобилизовать ни одного мужчину: куда исчезли призывники

Фото: pixabay.com

В одном из сел России не смогли мобилизовать ни одного мужчину.

Жители села Шелтозеро в Карелии после объявления о мобилизации пошли в леса собирать клюкву и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщает телеграм-канал канал Baza.

По данным российского издания, в конце сентября военные комиссары начали массово звонить по телефону жителям карельской деревни, также они обходили дома местных жителей и писали призывникам в социальных сетях, чтобы те пришли в военкомат, однако никто этого не сделал.

Местные власти объясняют такой феномен тем, что жители села просто пошли в лес собирать клюкву. Там они живут в заброшенных деревнях и охотничьих домах. Провалилась мобилизация и в соседнем селе Рыбрек. Оттуда на войну против Украины отправили только несколько мобилизованных.

Напомним, в России начали проводить скрытую мобилизацию еще в мае этого года после первых значительных неудач своей армии.

Читайте также:

Чей Крым: Как в Казахстане беглых россиян от мобилизации проверяют на "ватность"

Чей Крым: Как в Казахстане беглых россиян от мобилизации проверяют на "ватность"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2190
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация