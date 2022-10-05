В одном из сел России не смогли мобилизовать ни одного мужчину: куда исчезли призывники

В одном из сел России не смогли мобилизовать ни одного мужчину.

Жители села Шелтозеро в Карелии после объявления о мобилизации пошли в леса собирать клюкву и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщает телеграм-канал канал Baza.

По данным российского издания, в конце сентября военные комиссары начали массово звонить по телефону жителям карельской деревни, также они обходили дома местных жителей и писали призывникам в социальных сетях, чтобы те пришли в военкомат, однако никто этого не сделал.

Местные власти объясняют такой феномен тем, что жители села просто пошли в лес собирать клюкву. Там они живут в заброшенных деревнях и охотничьих домах. Провалилась мобилизация и в соседнем селе Рыбрек. Оттуда на войну против Украины отправили только несколько мобилизованных.

Напомним, в России начали проводить скрытую мобилизацию еще в мае этого года после первых значительных неудач своей армии.

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