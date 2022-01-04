В одном из штатов США количество COVID-больных за две недели выросло на 948%

В одном из штатов США количество COVID-больных за две недели выросло на 948%

Губернатор штата является противником требований о ношении масок и вакцинации.

В американском штате Флорида количество новых случаев заболевания COVID-19 всего за две недели возросло на 948%.

Об этом в понедельник, 3 января, сообщает The Guardian.

Отмечается, что на фоне вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон" местные жители часами ожидают в очередях, которые иногда протягиваются на несколько километров, чтобы сдать COVID-тест.

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Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис является противником требований о ношении масок и вакцинации. Как пишет NBC News, политик, несмотря на рекордную заболеваемость на территории штата, не проводил брифингов по ситуации с коронавирусом с 17 декабря.

Несмотря на то, что главный медсоветник президента США Энтони Фаучи призвал общественность смотреть на количество госпитализаций, а не заражений, чтобы оценить тяжесть "Омикрона", средний семидневный показатель для американцев, госпитализированных с COVID-19, после Рождества за неделю увеличился более чем на 40%.

Между тем количество случаев заболевания коронавирусом по всей стране возросло более чем на 100%, а суточный показатель заражений за последние семь дней увеличился вдвое, достигнув в среднем 418 тысяч.

Только 62% населения США полностью вакцинировано против COVID-19. Бустерные дозы доступны для людей от 16 лет, однако лишь около трети полностью привитых американцев предпочли их получить.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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