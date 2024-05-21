В одном точно выиграл: эксперт назвал единственное "достижение" Путина от поездки в Китай

Путин показал телекартинку, но потеря интереса россиян к просмотру телепередач является одним из признаков разочарования населения в президенте РФ и всеобщей системе власти.

Российский диктатор Владимир Путин посетил Китай, где провел "неформальные переговоры" с Си Цзиньпином. Интересно, что назад он возвращался без особых договоренностей, а западные СМИ написали, что глава Кремля улетает в Россию с пустыми руками.

Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал в комментарии "24 Каналу", что такого финала от визита и следовало ожидать. Несмотря на это, лететь в Китай нужно было ради одной цели, которую Путин все-таки достиг.

Достижение Путина от поездки в Китай

По словам политтехнолога, нужно быть абсолютно наивным человеком, чтобы поверить, что визит в Китай может что-то кардинально изменить. Си Цзиньпин уже давно показал, что отстаивает свои интересы, поэтому от него не следует ожидать особой поддержки.

С другой стороны, Путин до сих пор не может понять, что его положение в мире изменилось. Его переполняет ощущение собственной значимости, величия, презрение по отношению к своим подчиненным. Поэтому, вероятно, диктатор питал надежды на эффективный визит, потому что в противном случае вообще бы никуда не летел.

"Хотя все равно стоило ехать с пропагандистской целью. С этой точки зрения – Путин выиграл. Даже если он ничего не продал и ценного не привез, но, по крайней мере, показал телевизионную картинку", – отметил политтехнолог.

В сложившейся ситуации российские элиты, население начинают понимать, что страна маргинализируется, погружается в полную изоляцию. Поэтому телевизионная картинка, когда Путину устилают красную дорожку, жмут руку, а китайский оркестр играет русские песни – успех с пропагандистской точки зрения.

"Это позволяет контратаковать тезис о том, что Россия маргинализируется. Теперь пропагандисты будут говорить, мол, посмотрите, как нас принимают в Китае, в мировой супердержаве. Поэтому Путину все равно поехал бы в Пекин только ради этой картинки", — отметил Аббас Галлямов.

Конечно, не все россияне смотрят телевизор и интересуются, что делает Путин в Китае. На самом деле количество людей, которые за этим следят, уменьшается, отметил политтехнолог. По его мнению, именно такая потеря интереса является одним из признаков разочарования населения в Путине и всеобщей системе власти. Но даже если один человек будет смотреть телевизор, то ради него будет работать пропаганда.

Ранее ТСН.ua разбирался, почему визит Путина в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином пошли не по плану.

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