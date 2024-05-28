В одной из популярных для украинцев стран ЕС закроют десятки центров для беженцев

В Ирландии планируют закрыть почти 75 центров для украинских беженцев, которые располагались в отелях и общественных объектах. Они снова будут доступны для местного использования.

Об этом сообщил премьер-министр страны Саймон Гаррис интервью Ireland AM на Virgin Media , передает breakingnews.ie.

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"Есть 68 контрактов, которые сейчас используются для размещения в Украине, которые не будут использованы в ближайшее время. Мы увидим, что многие гостиницы и другие объекты вернутся в их общины. Это важно, чтобы общины видели и знали", — сказал он.

Политик объяснил, что такой шаг сделают, чтобы "не увидеть распада социального единства".

"Мы приняли ряд мер, чтобы показать людям, что существует система, основанная на правилах, что если вы пришли сюда и не имеете права здесь находиться, вы скорее об этом узнаете, и вас попросят покинуть. Наша система социального обеспечения существует, чтобы поддержать вас, но она никогда не открыта для злоупотреблений", – подчеркнул премьер-министр.

Издание отмечает, что в последние месяцы правительство ввело более жесткие правила по социальной помощи для беженцев, в том числе из Украины.

Напомним, в Польше жалуются на нехватку украинцев для сезонной работы.

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