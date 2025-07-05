В одной из самых известных рек Европы сняли столетний запрет на купание

Река Сена / © Pixabay

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В Париже с 5 июля граждане получили возможность купаться в знаменитой реке Сена — впервые за более чем столетие официального запрета. Запрет на купание был введен еще в 1923 году из-за сильного загрязнения воды.

Об этом сообщает агентство BFMTV

Первыми в воду в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву) нырнули несколько десятков пловцов, которые отметили, что вода в Сене «очень горячая». Купаться теперь можно на морской базе Брас-Мари в историческом центре Парижа, а также в районах Гренель и Берси.

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Для удобства отдыхающих оборудованы раздевалки, душевые и пляжная мебель. Зоны купания рассчитаны на одновременное пребывание от 150 до 300 человек.

© BFMTV

В 1923 году купание в реке Сена в Париже было запрещено из-за значительного загрязнения воды и опасности от интенсивного судоходства

Чрезмерно высокий уровень бактериального загрязнения — фекальных бактерий и тяжелых металлов — делал реку опасной для здоровья

Запрет действовал более 100 лет, что сказалось на отсутствии традиции плавания в центре города.

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Были попытки отменить ограничения еще в 1988 году, когда тогдашний мэр Жак Ширак пообещал окунуться в Сену, чтобы доказать ее безопасность. Однако долгое время экологическая ситуация оставалась под контролем — лишь после масштабной очистки перед Олимпиадой-2024, было вложено €1,4 млрд в модернизацию канализации, фильтрацию стоков и строительство дождевых резервуаров.

Именно после этого уровень бактерий снизился до норм, которые позволили проведение заплывов в Сену на Олимпиаде и в конце концов открытие купания для граждан в 2025 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что Францию подтопило. Из-за рекордных ливней из берегов вышли реки, в частности Сена. В многочисленных городах и селах люди передвигаются исключительно на лодках.