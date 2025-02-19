Вознаграждение составляет один песо (менее двух центов США) за каждые пять убитых комаров.

Власти одной из наиболее густонаселенных общин на Филиппинах предлагают денежное вознаграждение гражданам за отлов комаров, пытаясь остановить распространение лихорадки денге.

Об этом сообщает BBC.

Глава общины филиппинской столицы Манилы Карлито Чернал объявил, что предлагает вознаграждение в размере одного песо (менее двух центов США) за каждые пять убитых комаров.

Объявление было сделано после всплеска случаев лихорадки денге, распространяемой комарами и недавно повлекшей смерть двух студентов.

Вознаграждение распространяется на всех пойманных комаров, мертвых или живых, и их личинки. Комаров, пойманных живыми, будут уничтожать ультрафиолетовыми лучами.

В настоящее время более 20 человек претендовали на вознаграждение, принеся более 700 комаров и личинок, сказал Карлито Чернал.

Награда быстро вызвала критику в социальных сетях, где появились комментарии о том, что "комаров скоро будут выращивать за деньги".

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Министерство здравоохранения Филиппин сообщило BBC, что "ценит благие намерения руководителей местных органов власти по борьбе с лихорадкой денге", но отказалось комментировать, эффективны ли такие меры.

"Мы призываем все заинтересованные стороны проконсультироваться и координировать действия с местными медицинскими работниками или региональным отделением Минздрава в их местности по поводу практик, основанных на доказательствах, которые, как известно, работают", — заявили в департаменте.

Карлито Чернал объяснил, что вознаграждение предназначено для дополнения существующих мер, таких как уборка улиц и предотвращение накопления воды там, где комары, переносящие лихорадку денге, откладывают свои яйца.

В тяжелых случаях лихорадка денге вызывает внутреннее кровотечение, которое может привести к смерти. Симптомы этой болезни включают головную боль, тошноту, боли в суставах и мышцах.

Напомним, летом 2024 года в Европе выросла заболеваемость лихорадкой денге, которую переносят комары. Инвазивный вид комаров был обнаружен в 13 странах Европы, в том числе во Франции, Румынии, Венгрии, а также в аннексированном Россией Крыму.

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