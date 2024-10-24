В одной из стран ЕС беженцам из Украины приказали покинуть государственное жилье

Такое решение было принято из-за сокращения бюджетных расходов на содержание беженцев и с целью содействия их интеграции в французское сообщество.

Власти департамента Мерт и Мозель на востоке Франции приказали украинским беженцам покинуть предоставленное государственное жилье.

Об этом сообщает Le Monde.

Местные власти известили беженцев, что они должны покинуть дома до конца октября. Такое решение было принято из-за сокращения бюджетных расходов на содержание беженцев и с целью содействия их интеграции в французское сообщество.

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Всего в Мерт и Мозеле живут 1600 украинских беженцев. Приблизительно 600 из них проживают в квартирах, арендованных за госсредства. Большинство беженцев – пенсионеры, которые не имеют возможности работать, поэтому некоторых такие решения французской власти заставили вернуться в Украину, даже в прифронтовые регионы.

Однако после вмешательства в ситуацию правозащитных организаций власти департамента отложили сроки выселения до конца декабря.

Как сообщили украинские ассоциации, в других французских регионах "переход в другое жилье был организован заранее, плавно, без значительной напряженности".При этом там указали, что на востоке Франции "поддержка через интеграцию не была полной".

В то же время местные жилищные ассоциации-авторы писем о выселении утверждают, что действуют по требованию правительства.

"Все необходимые шаги, направленные на профессиональную интеграцию и автономию, были сделаны недостаточно тщательно, чтобы включить вас в общую программу интеграции в регионе", – говорится в письме, подписанном Ассоциацией по приему и социальной реинтеграции Мерт и Мозель.

Там также предлагается заинтересованным лицам найти собственное решение для переселения: "Если это не удастся, может быть предложено направление в приют для экстренных случаев, при наличии мест".

Напомним, правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье.

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