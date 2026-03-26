В одной из стран ЕС готовят изменения для украинских беженцев: что нужно знать

Австрия официально определила главный правовой механизм для украинцев, планирующих остаться в стране после завершения действия временной защиты. Основным инструментом становится карта Rot-Weiß-Rot Karte Plus (RWR+). Этот формат является наиболее практичным для тех, кто уже интегрировался, работает и стремится сменить специальный режим на обычное вид на жительство.

Как отмечают в UNHCR Austria, разрешение в рамках временной защиты автоматически продлено до 4 марта 2027 года. Австрийский государственный портал подтверждает, что на время действия статуса Ausweis für Vertriebene подаваться в убежище не нужно. Однако главным изменением стало открытие отдельного маршрута от временной защиты к карте RWR+.

На сайте города Вены официально сообщают: на такую карту могут подаваться украинцы со статусом перемещенного лица, если они были официально трудоустроены с полным социальным страхованием не менее 12 месяцев из предыдущих 24 месяцев.

Какие еще есть требования

Переход на RWR+ требует выполнения ряда условий. Для 2026 установлен порог в 551,10 евро в месяц для обязательного страхования, но общие суммы для проживания значительно выше.

Согласно государственным правилам на 2026 год, минимальные суммы после учета регулярных расходов должны составлять:

1 308,39 евро для одного человека;

2 064,12 евро для супругов;

201,88 евро дополнительно на каждого ребенка.

Кроме денег, муниципалитет Вены отмечает необходимость подтверждения знаний немецкого языка.

Как указано в разъяснениях органов власти: для подачи на RWR+ для перемещенных лиц нужно подтвердить знание немецкого языка как минимум на уровне A1. Сертификат должен быть актуальным, а заявитель должен иметь жилье, страхование и паспорт.

Карта RWR+ предоставляет неограниченный доступ к рынку труда, что позволяет работать без привязки к конкретному работодателю. Обычно она выдается на 12 месяцев. Однако Австрия предусмотрела и более длительный сценарий.

Если человек непрерывно и легально проживает в стране не менее двух лет и выполнил Module 1 Integration Agreement, ему могут сразу выдать карту на три года.

Каковы альтернативные варианты легализации

Для тех, кто не отвечает критериям RWR+, существуют другие пути:

EU Blue Card: для высококвалифицированных специалистов с годовой зарплатой от 55678 евро (брутто). Классическая RWR Card: базируется на бальной системе и проверке рынка труда через службу занятости AMS. Для категории Other Key Workers минимальная зарплата в 2026 году составляет 3465 евро брутто. Семейное воссоединение: позволяет членам семей владельцев RWR+ получить разрешение, если спонсор отвечает требованиям по доходу и жилью. Студенческий ВНЖ: актуален для молодежи и тех, кто еще не накопил необходимый стаж работы.

Представители официального портала migration.gv.at подчеркивают, что лучшие шансы на плавный переход будут у тех, кто уже сейчас работает официально, изучает язык и следит за обновлениями от BMI и MA 35 в Вене.

Напомним, в Ирландии действует программа Accommodation Recognition Payment (ARP), введенная в 2022 году для поддержки украинских беженцев, согласно которой местные жители получали выплаты за предоставление жилья.

Первоначально размер пособия составлял от 400 до 800 евро в месяц, впоследствии его снизили до 600 евро. Программа позволила разместить около 42 тысяч украинцев.

В марте 2026 года правительство уже ввело ограничения, в частности исключило из программы жилье, которое сдавали в аренду до 2022 года, а также объявило об отказе от размещения украинцев в гостиницах и гостевых домах.

В то же время, причинами перемен называют то, что часть беженцев начала самостоятельно находить жилье, а владельцы недвижимости начали переводить объекты с частного рынка к участию в программе.

Также механизм временной защиты для украинских беженцев в странах Европейского Союза продлен до марта 2027 года и позволяет легально проживать и работать в ЕС.

Чехия является одной из стран, принявших наибольшее количество украинцев — более 401 тысяч человек, и ежемесячно туда прибывает еще около шести тысяч беженцев. В то же время власти страны заявляют о значительной нагрузке на социальную систему.

В этой связи в Праге уже ведут переговоры с партнерами в ЕС о возможном пересмотре условий временной защиты после 2027 года. Среди идей — учет географического фактора, в частности ситуации в относительно безопасных регионах Украины, а также подходы к отдельным категориям беженцев.