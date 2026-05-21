В одной из стран ЕС готовят новые правила для украинцев: что будет с выплатами

В нескольких регионах Швейцарии хотят изменить правила для украинцев, чтобы после марта 2027 им автоматически не повысили социальные выплаты.

Об этом говорится в официальном обращении Центральной швейцарской конференции директоров по социальным вопросам (ZSODK).

Как изменится временная защита для украинцев в Швейцарии

Согласно швейцарскому законодательству, в марте 2027 года завершается действие предоставленного украинцам статуса защиты S. После этого срока более 30 тысяч беженцев могут автоматически получить вид на жительство категории B. Этот документ предусматривает долгосрочное проживание, дополнительные гарантии от местных общин, а также значительно более высокие социальные выплаты, которые в некоторых регионах могут.

Кантоны обеспокоены возможным ростом затрат на фоне того, что федеральное правительство Швейцарии планирует сокращать финансирование этой сферы. В частности, в рамках 27-го пакета поддержки парламент страны уже отменил единовременные выплаты для беженцев.

Глава ZSODK Петер Труттманн подчеркнул, что федеральные власти не должны уменьшать свое финансовое участие и одновременно перекладывать на регионы обязанность увеличивать социальные расходы. В конференции также добавили, что автоматическое предоставление видов категории B противоречит логике статуса S, который создавался именно как временное решение на период войны, а не как инструмент для постоянного проживания.

Какие изменения предлагают ввести

Представители кантонов подчеркивают, что Швейцария не отказывается от гуманитарной поддержки и помощи в интеграции украинцев. Однако система финансирования требует корректировки.

Региональные власти предлагают отменить автоматический перевод украинцев из статуса S на вид B, а также разрешить кантонам самостоятельно определять размер социальной помощи беженцам, если федеральный центр прекратит покрывать эти расходы.

Если Федеральный совет Швейцарии примет эти изменения и внесет поправки в постановление о предоставлении убежища, после 2027 года украинцам придется проходить стандартную и более сложную процедуру легализации. Кроме того, условия и объемы социальной поддержки в таком случае будут существенно отличаться в зависимости от кантона проживания.

