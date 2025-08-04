В одной из стран ЕС грузовикам хотят разрешить обгон ночью: детали предложения

Фура / © Pexels

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В Польше могут изменить одно из правил дорожного движения . Так, власти намерены отменить запрет обгона на двухполосных дорогах и скоростных магистралях ночью с 23:00 до 5:00.

Об этом пишет Auto Swiat.

Как известно, действующие правила, введенные два года назад, запрещают водителям грузовиков обгонять на дорогах с двусторонним движением. Новые правила должны позволить обгон в определенные ночные часы, что, по словам Министерства инфраструктуры, улучшит движение транспорта и согласует польское законодательство с решениями, которые используются в других странах Европейского Союза.

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Эти изменения в нормативных актах особенно значительны для транспортной отрасли, которая давно критикует имеющиеся ограничения.

"Поправка предусматривает, что грузовикам с полной массой транспортного средства свыше 3,5 тонн (категории N2 и N3) будет разрешено обгонять с 23:00 до 5:00. Эти правила должны вступить в силу после их принятия Сеймом, причем некоторые новые правила вступят в силу через три месяца после их объявления, а другие - через год".

Предложение вызвало споры

Министерство внутренних дел выразило возражение против предложенных изменений, утверждая, что даже при уменьшении движения транспорта ночью обгон грузовиков все еще несет риски. Мол, ночью труднее точно оценить приближающиеся сзади расстояние и скорость транспортных средств, а это может привести к опасным ситуациям. По данным Министерства, риски для безопасности дорожного движения остаются, несмотря на уменьшение движения транспорта ночью.

Однако Министерство инфраструктуры отвечает, что аналогичные решения уже есть в других странах Европейского Союза. Например, в Германии запрет на обгон грузовиков действует в определенное время суток, а сфера ее действия корректируется в зависимости от объема дорожного движения в отдельных землях.

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Также в течение двух лет после введения нововведения предлагается наблюдать последствия новых правил.

Напомним, в Украине водителям теперь запрещается движение транспорта по территориям природно-заповедного фонда . Цель нововведения – защита уникальных экосистем и сохранение биоразнообразия. За нарушение этого правила водителей ждет не только штраф, но и дополнительная компенсация за вред природе.

Размеры штрафов:

Для граждан - от 153 до 408 гривен

Для должностных лиц - от 255 до 510 гривен

Кроме этого, за каждые 100 метров, преодоленные заповедной территорией, будет взиматься компенсация. Ее сумма зависит от типа транспортного средства:

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мопеды и мотоциклы - 4020,80 грн

легковые авто, пикапы и микроавтобусы - 6428,80 грн

автобусы и грузовики - 8848 грн.

Поэтому водителей призывают быть внимательными при выборе маршрутов, особенно в регионах с охраняемыми территориями во избежание наказания.