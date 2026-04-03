В одной из стран ЕС изменится жизнь иностранцев: коснется ли это украинцев

Чехия / © Государственная пограничная служба Украины

В Чехии разработали масштабный законопроект, который полностью переведет пребывание иностранцев в «цифру» и изменит условия проживания. Новые правила станут актуальными для украинцев после завершения действия временной защиты.

Об этом пишет «Радио Свобода».

В Чехии в парламент внесли новый законопроект, регулирующий пребывание иностранцев и предусматривающий масштабную реформу всей системы. В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2029 года. Соответственно, новые правила могут коснуться и украинцев после завершения действия временной защиты в 2027 году.

Речь идет об инициативе, которую уже поддержало правительство Андрея Бабиша. В то же время правозащитные организации уже выражают беспокойство, предупреждая о возможном осложнении положения иностранцев.

Изменения для иностранцев в Чехии — подробности

Ключевым нововведением должен стать запуск в Чехии единой информационной платформы ICAS. Она объединит государственные реестры и переведет большинство процедур в цифровой формат. Иностранцы получат персональные онлайн-кабинеты, через которые смогут:

подавать заявления на получение разрешений на проживание;

загружать необходимые документы;

отслеживать статус рассмотрения заявлений;

общаться с государственными органами.

Доступ к системе получат различные учреждения — чешские полиция, МИД и миграционные службы. В МВД ожидают, что это поможет уменьшить бюрократию и ускорить принятие решений.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар отметил, что реформа позволит государству быстрее получать полную информацию об иностранцах и эффективнее реагировать на нарушения — в частности, отменять разрешения или привлекать к ответственности за незаконное пребывание.

Усиление контроля за иностранцами в Чехии

Параллельно предусмотрено и усиление контроля. В частности:

вводится институт «гаранта» — работодателя, университета или другого учреждения, подтверждающего цель пребывания иностранца;

«гаранты» будут обязаны информировать государство об изменениях (например, увольнение или завершение обучения);

расширяется обмен данными между государственными органами.

Отдельные изменения коснутся и граждан ЕС: их планируют обязать регистрироваться в случае пребывания более 90 дней, тогда как сейчас эта процедура является добровольной.

Риски из-за нововведений в отношении иностранцев в Чехии

Юристы признают, что цифровизация может упростить и ускорить процессы, однако одновременно создает новые вызовы. В частности, по словам руководительницы юридического отдела Интеграционного центра в Праге (ICP Praha) Павлы Розумковой, растут риски утечки или неправомерного использования персональных данных.

Передача доступа к электронному кабинету третьим лицам, по ее словам, может привести к потере контроля над документами. Кроме того, институт «гаранта» может усилить зависимость иностранцев от работодателей или образовательных учреждений.

«На практике это может вызвать вопросы — в частности, не приведет ли это к еще большей зависимости иностранца от этих субъектов и, соответственно, к росту его уязвимости. Ключевым будет внедрение и достаточная осведомленность всех заинтересованных сторон — как „гарантов“, так и самих иностранцев», — отмечает Розумкова.

Правозащитники также критикуют отдельные нормы, касающиеся семейного права. Консорциум неправительственных организаций, работающих с мигрантами, считает, что законопроект:

создает неравные условия для родственников граждан Чехии и других стран ЕС;

усложняет процедуры воссоединения семей;

может ограничить право на совместное проживание.

Главная проблема, по их словам, заключается в том, что документ устанавливает разные правила для родственников граждан ЕС и Чехии, причем для последних требования могут быть жестче. Это включает более широкий перечень документов для получения вида на жительство, ограничения по изменению его типа и более строгие основания для выдворения. В некоторых случаях это может даже сделать невозможным совместное проживание семьи в Чехии.

Изменения для украинцев в Чехии

Непосредственно новый закон не касается украинцев, у которых есть статус временной защиты. Однако он станет актуальным для тех, кто останется в стране после завершения действия этого статуса и будет оформлять стандартные виды на жительство.

Сейчас временная защита для украинцев действует до марта 2027 года, поэтому новая система начнет применяться уже после этого периода.

В то же время в Чехии готовят и дополнительные изменения в миграционной политике. Представители политических сил заявляют о намерениях пересмотреть условия пребывания и социальные выплаты для иностранцев, в частности украинцев, однако детали этих инициатив пока не обнародованы.

К слову, Чехия стремится ускорить трудоустройство украинцев, разрабатывая экономическую стратегию с упрощенным наймом иностранцев. Министр труда Алеш Юхелка подчеркнул, что страна уже не может обойтись без украинских работников в сферах строительства, здравоохранения и ухода за пожилыми людьми.

Заметим, Чехия планирует после 2027 года ограничить временную защиту для украинцев, в частности для мужчин трудоспособного возраста и жителей относительно безопасных западных регионов Украины. Метнар отметил, что эти изменения обсуждаются на уровне ЕС, поскольку возможности Чехии, которая приняла более 401 тыс. беженцев, исчерпаны. Приоритетом является также заинтересованность самой Украины в возвращении мужчин для будущего восстановления страны.