В одной из стран ЕС массово нападают и травят украинцев: дошло до покушения на убийство

Флаг Чехии

В Чехии после начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация с безопасностью украинских граждан стремительно ухудшилась. Если раньше правоохранители фиксировали лишь единичные случаи проявлений агрессии на год, то сейчас речь идет о десятках инцидентов, значительная часть которых — жестокое физическое насилие.

Об этом пишет чешское издание Seznam Zprávy.

По данным правозащитной организации In Iustitia, которая помогает пострадавшим, четыре из десяти антиукраинских инцидентов являются физическими нападениями. Спектр насилия поражает: от буллинга детей в школах и систематической травли со стороны соседей до попыток убийства.

Статистика полиции подтверждает эту информацию. За последние четыре года зарегистрировано 316 преступлений на почве ненависти против украинцев. Резкий рост начался именно в 2022 году. Если сначала преобладали словесные образы, то в прошлом году количество физических атак сравнялось с вербальными.

«Сегодня украинцы являются наиболее уязвимой группой жертв насилия на почве предубеждений в физической форме», — отмечает директор In Iustitia Клара Калибова.

По ее словам, уровень виктимизации украинцев сегодня значительно превышает нападения на другие группы, такие как ромы, евреи или представители ЛГБТ+ сообщества.

Постоянный страх стал спутником многих украинских семей в Чехии. Люди все чаще стараются не выделяться и не говорить на родном языке в публичных местах, чтобы не спровоцировать агрессию.

Жительница Праги Надя, живущая в стране уже 18 лет, признается, что ее семья регулярно слышит обиды.

«Кричат: уходи домой, тебе здесь нечего делать. Снова эта проклятая украинка», — рассказывает женщина.

Из-за страха за безопасность своих детей Надя вынуждена просить их не разговаривать по-украински на улице или в транспорте.

Кровавое нападение в Праге и дерзость агрессора

Один из самых резонансных случаев произошел прямо на улице чешской столицы. Мужчина напал на украинку Екатерину только потому, что услышал ее язык. Сначала злоумышленник сыпал оскорблениями, а затем перешел к действиям: ударил девушку по голове, копнул и вытолкнул на проезжую часть прямо под колеса авто.

Суд оказался непоколебимым и приговорил нападающего к 20 месяцам реального заключения. Выяснилось, что ранее этот мужчина уже получал условный срок за аналогичное нападение на двух украинок в магазине. Однако даже за решеткой агрессор не обнаружил ни одного раскаяния.

«Мне безразлично», — бросил он журналистам, выходя из зала суда.

Для самой Екатерины пережитое не прошло бесследно. Несмотря на приговор суда, девушка страдает паническими атаками, боится пользоваться общественным транспортом и пытается не выходить из дома без сопровождения близких.

Напомним, в Варшаве в трамвае на Иерусалимских аллеях произошло нападение на украинца из-за его национальности.

Конфликт начался со словесной перепалки между пассажирами. По данным журналистов, 27-летний гражданин Польши получил нож и начал размахивать им в сторону украинца. Ранения удалось избежать благодаря вмешательству других пассажиров, вызвавших правоохранителей. Украинец не пострадал, а полиция Варшавы задержала подозреваемого и изъяла нож.

«Агрессивный 27-летний мужчина уже задержан и изъят нож. Полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента», — сообщили в полиции.

Также, в центре Варшавы водитель такси распилил слезоточивый газ в лицо беременной украинке и ее мужу.

Инцидент произошел в одном из кварталов польской столицы после конфликта из-за блокировки проезда. По словам пострадавших, водитель такси, увидев автомобиль с украинскими номерами, начал выкрикивать оскорбления и призвал «возвращаться в Украину». Когда женщина пыталась объяснить ситуацию, он продолжил агрессивное поведение.

После словесного конфликта мужчина применил слезоточивый газ против супругов. Беременная женщина задыхалась.

Польская полиция открыла производство по статье 257 Уголовного кодекса Польши — нарушение неприкосновенности личности по мотивам национальной принадлежности. Нападающему грозит до трех лет заключения.