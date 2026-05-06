В одной из стран ЕС могут изменить выплаты украинцам: что следует знать

Украинцы в Польше / © ТСН.ua

В Польше продолжают искать пути преодоления демографического кризиса в стране. В этой связи могут изменить принцип работы программы финансовой поддержки семей «800 Плюс», по которой семьи с детьми, в том числе и украинцы с временной защитой, ежемесячно получают от государства по 800 злотых на каждого ребенка.

Об этом пишет «Obozrevatel».

В Польше действует система, по которой государство выплачивает фиксированные 800 злотых на каждого ребенка в семье, независимо от общего количества детей. Однако кандидат в премьер-министры от партии «Право и справедливость» Пшемислав Чарнек выступил с инициативой изменить этот подход на прогрессивный.

Политик предлагает оставить базовую выплату в размере 800 злотых только первому ребенку. Сумма пособия на второго, третьего и каждого последующего ребенка должна расти. Конкретных цифр чиновник пока не озвучил, однако объяснил логику таких изменений.

«Следует рассмотреть политику, благоприятную для семьи, такую как расширение и модификация программы 800 Плюс. Каждый должен получать 800 злотых первого ребенка, но эта сумма должна увеличиваться для каждого следующего ребенка. Это может служить стимулом для семей иметь больше детей», — заявил Чарнек.

В то же время он признает, что только деньгами глубокий демографический кризис в стране не решить.

Приняты ли новые правила официально

Он подчеркнул, что озвученное предложение является его личной позицией, а не официальной программой партии «Право и справедливость».

«Наша программная команда еще не приняла решения по этому вопросу», — уточнил политик.

Украинцы, спасающиеся от войны, продолжают активно пользоваться этой программой поддержки. По официальной статистике, в 2025 году именно граждане Украины составили самую большую категорию получателей помощи «800 Плюс» среди иностранцев. За ними следуют граждане Беларуси, Румынии, России и Вьетнама.

Однако общее количество детей иностранцев, охваченных этой программой, постепенно уменьшается. Если в предыдущем году Польша выплатила пособие на 284,5 тысяч детей, то в 2025 году этот показатель составил 262,8 тысяч.

Напомним, украинцы со статусом PESEL UKR в Польше могут подать заявление на получение трехлетнего вида на жительство — карты CUKR, заменяющей временную защиту.

Подать документы можно только онлайн через портал MOS, после чего заявителя вызывают в воеводское управление для получения удостоверения. Для этого нужно иметь действующий статус UKR, находиться в Польше на основании временной защиты и сохранять этот статус не менее 365 дней.

Также украинцы, работающие в Польше, имеют право на социальные гарантии, в частности пенсионные выплаты в соответствии с международным соглашением между Украиной и Польшей.

Для получения минимальной польской пенсии необходимо добиться пенсионного возраста, иметь соответствующий трудовой стаж и легально проживать в стране. В то же время, польское учреждение социального страхования может учитывать трудовой стаж, приобретенный как в Польше, так и в Украине, применяя принцип его суммирования.

