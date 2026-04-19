Сегодня, 19 апреля, в Болгарии проходят выборы. На восьмых парламентских выборах за пять лет лидирует пророссийский кандидат. Экс-президент Румен Радев пообещал болгарам «положить конец спирали слабых, недолговечных правительств» и искоренить коррупцию.

Румен Радев выступает против военной поддержки Украины. О начале выборов сообщили Reuters.

На выборах в Болгарии может победить пророссийский кандидат

В отличие от Венгрии, где народ избрал проевропейское движение, Болгария пока придерживается пророссийского курса. Политическая сила Радева сейчас имеет самые высокие рейтинги в опросах, однако до сих пор не дотягивает до монобольшинства.

У Радева пророссийские взгляды и он является скептиком в отношении Европейского Союза. Также он против того, чтобы Украину поддерживали военным путем.

Румен Радев покинул пост в январе 2026 года, чтобы баллотироваться на выборах. В декабре 2025 года правительство Болгарии ушло в отставку после массовых протестов.

Позицию Радева усилили ловкая кампания в соцсетях, возможность качественного финансирования кампании и всех усилий, а также обещания вернуть Болгарии стабильность.

Население Болгарии (около 6,5 миллиона человек) испытывает глубокую усталость от повторных досрочных выборов и одинаковых лиц, которых народ считает коррупционерами.

Среди проблем граждан Болгарии — высокая стоимость жизни, поскольку страна перешла на евро в январе. Предыдущее правительство ушло в отставку из-за предложения дополнительно повысить налоги и взносы на социальное страхование.

Сам Радев призывает улучшать отношения с Россией.

Местные жители жалуются, что у политиков постоянные споры между собой, а каждые следующие выборы ничего не дают стране и людям.

Результаты опросов общественного мнения за 17 апреля показали, что у партии «Прогрессивная Болгария» Радева около 35% голосов. Это больше, чем месяц назад. Если болгары продемонстрируют пророссийскому политику такую поддержку на выборах, это может стать рекордным результатом партии за последние годы. Но этого не хватит, чтобы получить парламентское большинство.

По местному времени избирательные участки закрываются в 20.00 (в Украине также 20.00). Результаты экзитполов ожидают после завершения голосования. Предварительные результаты выборов в Болгарии могут быть опубликованы в воскресенье вечером или в понедельник 20 апреля.

Почему для Украины важны выборы в Болгарии

В конце марта 2026 года Болгария присоединилась к PURL — программе, закупающей американское оружие для Украины во время войны. Страны договорились о 10-летней поддержке.

Ранее Болгария неофициально передавала Украине оружие, в частности, в решающие месяцы.

В случае если на выборах 19 апреля победит пророссийский кандидат, Украина рискует потерять поддержку Болгарии. К тому же, Радев несет полную ответственность за противоречивые решения, которые приняли временные правительства с 2016 до 2023 года.

К ним относится газовое соглашение 2023 между турецкой и болгарской государственными компаниями, которое привело к убыткам и расследованию. Аналитики не исключают варианта, что до конца 2026 могут состояться еще одни досрочные выборы.

Несмотря на стремительное развитие после 1989 года, Болгария страдает из-за коррупции и отсутствия новых политиков. На выборах процветает подкуп голосов. В индексе восприятия коррупции 2025 года страна находится на 84 месте, что является одним из самых низких показателей.

По результатам 2025 года Украина имеет еще худший показатель, ведь находится на 104 месте из 182.